Sensation: AfD bei Jungwählern in Thüringen und Sachsen auf Platz 1!

Das Wahlbeben vom gestrigen Sonntag ist eine historische Zäsur: In Thüringen wurde die AfD erstmals stärkste Kraft bei einer Landtagswahl – und in Sachsen erzielten wir mit mehr als 30 Prozent ebenfalls ein Top-Ergebnis. Die üblichen Verdächtigen aus dem linksgrünen Bereich reagieren hysterisch mit Wählerbeschimpfung und Realitätsverweigerung. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Doch die bitterste Packung für die selbsternannten linken Tugendwächter zeigt sich beim Blick auf das Wahlverhalten der Jungwähler zwischen 18 und 24 Jahren: Die AfD ist in beiden Bundesländern die mit Abstand stärkste Kraft bei jungen Menschen! Mit einem Stimmanteil von 38 Prozent konnte die Thüringer AfD ihre Zustimmungswerte in dieser Altersgruppe um satte 15 Prozent steigern. In Sachsen entschieden sich 31 Prozent der Jungwähler für die AfD (+ 11 Prozent). Das ist ein unmissverständliches Signal: Die Jugend zeigt dem Greta-Zeitgeist die rote Karte und denkt um! Junge Menschen haben die Nase voll von importierter Messerstecher-Gewalt, von ideologisiertem Trans-Kult und von Gender-Sprachzerstörung. Sie denken realistisch und pragmatisch und wollen kein aufgesetztes grünes Moralisieren. Gerade die jungen Menschen baden in den Schulen die verheerende Migrationspolitik der etablierten Parteien aus. Sie erkennen deshalb, dass die Propaganda der Mainstream-Medien meilenweit von der Realität entfernt ist. Und sie erkennen, dass die explodierende Staatsverschuldung infolge von Ideologie-Projekten ihre Zukunft zu verspielen droht. Die AfD steht diesen jungen Menschen bei und verleiht ihnen die Stimme, die grüne Lehrer ihnen gerne verweigern würden. Wir werden die Politikwende umsetzen – gemeinsam mit den jungen Menschen und mit allen Generationen!" Quelle: AfD Deutschland