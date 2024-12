Dr. Rainer Balzer: „Inklusion ist mehr als gemeinsamer Unterricht“

„Was die AG Freier Schulen Baden-Württemberg heute zur Inklusion sagte, war Balsam für die AfD-Fraktion – auch wenn die AG unsere Parteiprogramme offenbar nicht gelesen hat.“ Mit diesen Worten würdigte der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL die Aussagen der AG heute in Stuttgart.

Dr. Balzer weiter: „Es ist mitnichten die CDU, sondern die AfD, die vehement für den Erhalt von SBBZ und damit für differenzierte Lernumgebungen kämpft. Denn das gegliederte Schulsystem steht nicht im Widerspruch zur Behindertenkonvention, ganz im Gegenteil – auch wenn linksgrüne Ideologen das nicht wahrhaben wollen.

Und davon sprachen heute Betroffene, die direkt aus der Lebenspraxis berichten konnten. Zum Erhalt des gegliederten Bildungssystems, für das sich die AfD von Anbeginn einsetzt, gehört natürlich der Erhalt der SBBZ. Nur in diesen kann ein Kind mit Behinderungen individuell gefördert werden und am sozialen Leben teilhaben. Insofern werden wir uns weiter für das gegliederte Schulsystem einsetzen wie jetzt auch in den Haushaltsberatungen, in denen wir mehr Mittel zum Erhalt der SBBZ beantragt haben – im Gegensatz zu allen anderen Parteien.“

Quelle: AfD BW