Niedersachsen macht Baumärkte wieder auf

Niedersachsen wird Baumärkten wieder die Öffnung erlauben. Das sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch nach einer Videokonferenz mit der Bundeskanzlerin und den anderen Länderchefs.

Man habe festgestellt, dass durch die Schließung der Baumärkte andere Geschäfte nun ihr Sortiment erweitert und dadurch weitere Kundschaft angelockt hätten. Auch habe es eine "Wanderbewegung" von Niedersachsen in andere Bundesländer gegeben. "Dadurch verliert der Schutzgedanke an Wirksamkeit", sagte Weil. Deswegen passe Niedersachsen die Regelung wieder den anderen Ländern an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur