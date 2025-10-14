Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
B5-Ausbau: Meilenstein für den Nordwesten unseres Landes

B5-Ausbau: Meilenstein für den Nordwesten unseres Landes

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 12:29 durch Sanjo Babić
Sybilla Nitsch (2024) Bild: SSW
Sybilla Nitsch (2024) Bild: SSW

Zur heutigen Eröffnung der B5-Anschlussstelle bei Husum erklärt die SSW-Vorsitzende und Husumer Abgeordnete der SSW-Landtagsfraktion, Sybilla Nitsch: Heute ist ein historischer Tag für die Menschen an der Westküste Schleswig-Holsteins. Nach Jahrzehnten des Wartens auf den Ausbau ist das erste Teilstück der B5 bei Husum freigegeben worden."

Nitsch weiter: "Inmitten vieler frustrierender Meldungen aus dem Verkehrssektor in unserem Land sind dies endlich mal good news, die gut tun. Denn die Eröffnung des neuen Abschnittes hat direkte Auswirkungen auf den Alltag vieler Menschen und vor allem die Wirtschaft in Nordfriesland, ist doch die B5 neben der A7 ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung im Land und Lebensader für die Westküste. 

Deshalb machen wir uns als SSW dafür stark, dass auch die weiteren Bauabschnitte zügig realisiert werden. Denn eine sichere und funktionierende Bundesstraße stärkt die Wertschöpfung in der Region!

Quelle: SSW

