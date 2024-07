Geheim-Gespräche zwischen Habeck und Merz: CDU will Katastrophen-Koalition mit den Grünen!

Es war die ganze Zeit absehbar: In Geheimgesprächen mit Robert Habeck plant CDU-Chef Merz offenbar bereits eine Koalition mit den Grünen! Welche verheerenden Konsequenzen dies für Deutschland nach sich ziehen würde, liegt auf der Hand: Es ginge weiter mit Massenmigration, Schuldenmacherei im Namen des Klima-Kults und Kriegspolitik. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Mehr als ein Jahr vor der Bundestagswahl können die CDU und ihr Parteichef Merz es offenbar kaum erwarten, eine solche Katastrophen-Koalition zu schmieden.

Anlass des aktuellen Verdachts ist eine Wortmeldung von Wirtschaftsminister Habeck, in der er sich offenbar verplapperte. Mit Blick auf ein „Sondervermögen“ (also Schuldenmacherei) für den „Klimaschutz“ sagte Habeck: „Das, was jetzt nicht möglich ist, wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nach der Bundestagswahl schneller möglich sein, als wir bis drei zählen können.“ Bei der FDP vermutet man deshalb, dass bereits Absprachen für ein Aushebeln der Schuldengrenze unter Schwarz-Grün vereinbart wurden.

Es bleibt eben dabei: Die CDU ist und bleibt der Hofnarr der Grünen, weil sie sich stets an den politisch-medialen Zeitgeist anbiedert. Aktuelles Beispiel: In Sachsen hat die CDU die Abschiebung eines Migranten gestoppt, nachdem die Grünen eine Kampagne fuhren. Merz lobte die Grünen bereits vor längerer Zeit als „Sehr bürgerlich, sehr offen, sehr liberal und sicherlich auch partnerfähig“. Was für ein völliger Realitätsverlust! Die Wähler sollten es sich vor diesem Hintergrund unbedingt merken: Die AfD ist die einzige Partei, die jegliche Koalitionen mit den Grünen klipp und klar ausschließt!"

Quelle: AfD Deutschland