Söder warnt vor Schwarz-Grün im Bund

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt eindringlich vor einer Koalition aus Union und Grünen nach der nächsten Bundestagswahl.

Söder sagte der "Bild am Sonntag": "Unser Land braucht dringend einen echten Politikwechsel. Der ist mit den Grünen aber nicht möglich. Gerade in den zentralen Fragen Migration, Sicherheit, Wirtschaft und Energie blockieren die Grünen. Mit den Grünen gibt es keine wirksame Begrenzung der Zuwanderung, sondern eher das Gegenteil."



Söder mahnte ein eindeutig bürgerliches Profil der Union an, "und das geht nur ohne Grün". Der CSU-Vorsitzende warnte davor, dass eine Debatte über ein Bündnis mit den Grünen der Union viele Stimmen kosten könnte. "Sonst werden viele bürgerliche Wähler bewusst ausweichen und nicht die Union wählen. Sollte sich die Union auf Schwarz-Grün festlegen, kommen wir am Ende nicht über 30 Prozent. Denn die Mehrzahl der Deutschen lehnt den von den Grünen geprägten Ampel-Kurs zurecht ab", so Söder. Die Grünen sollten seiner Meinung nach am besten wieder in die Opposition.

Quelle: dts Nachrichtenagentur