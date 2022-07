Chrupalla: Innovative Kernenergie nutzen

Heute haben die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes dafür gestimmt, Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen künftig als klimafreundlich und nachhaltig einstufen zu können.

Tino Chrupalla, Bundessprecher, begrüßt die Entscheidung zur Taxonomie und kommentiert wie folgt: „Wir begrüßen diese Entscheidung des Europäischen Parlaments. Sie stärkt das Vertrauen in den Standort Europa und schafft mehr Sicherheit bei der Energiegewinnung. Kernkraft sollte grundsätzlich Teil des Energiemix sein, mit dem Deutschland seine Energiesicherheit wahrt. Dazu gehört die Verstromung von Kohle ebenso wie die Laufzeitverlängerung sicherer Kernkraftwerke.

Kernkraft ist effizienter und kann sauberer und sicherer sein als andere Formen der Stromerzeugung. In unserer Resolution zur Kernenergie haben wir uns auf dem Parteitag in Riesa für die Nutzung innovativer Kernenergie ausgesprochen. Die Vernunft setzt sich langsam, aber sicher durch. Wir werden dafür sorgen, dass die Vernunft auch in Deutschland siegt.“

