Linken-Spitzenkandidat Bartsch wirbt für rot-grün-rotes Bündnis: "Es geht um die Frage: Linke oder Lindner?"

Der Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch wirbt für ein rot-grün-rotes Bündnis nach der Bundestagswahl. "Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kann wesentliche Vorhaben niemals mit der FDP, sondern nur mit der Linken durchsetzen", sagte der Fraktionschef dem "Tagesspiegel am Sonntag".

"Es geht also um die Frage: Linke oder Lindner?" Er sei gespannt, was Scholz seinen Wählern antworte. Bartsch betonte, dass seine Partei regieren wolle: "Die Linke ist bereit, Regierungsverantwortung auf Bundesebene zu übernehmen." Jeder in der Partei wisse, dass das Programm nicht eins zu eins umgesetzt werden würde.



Das vollständige Interview finden Sie hier:

https://www.tagesspiegel.de/politik/linken-spitzenkandidat-bartsch-im-interview-es-geht-um-die-frage-linke-oder-lindner/27536828.html

Quelle: Der Tagesspiegel (ots)