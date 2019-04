SaveYourInternet: Erneute Demonstration in Stuttgart für ein freies Internet

Anlässlich der von der Piratenpartei stark kritisierten EU-Urheberrechtsreform [1] lädt die Piratenpartei Baden-Württemberg mit dem Bündnis "savetheinternet.info" zur Demonstration am 13. April ein. Unter dem Motto "SaveYourInternet" demonstriert die Piratenpartei bereits seit 2018, am 23. März 2019 erreichte die Protestwelle mit über 150.000 europaweiten Demonstranten und mehr als 10.000 Demonstranten in Stuttgart einen Höhepunkt [2] [3].

Start: 14:30 - Schillerplatz, Stuttgart Ende: gegen 17:30 - Schillerplatz, Stuttgart Route: Schillerplatz -> Schlossplatz -> Theodor-Heuss-Straße -> Paulinenstraße -> Eberhardstraße -> Marktplatz -> Schillerplatz "Die deutschen Europaabgeordneten haben nach unseren Protesten im Parlament mehrheitlich gegen die Reform gestimmt, unsere Demonstrationen haben gewirkt. Leider hat es dann doch nicht gereicht, um die Reform zu stoppen. Die letzte Chance ist nun, im EU-Rat eine Minoritätssperre zu erreichen. Wir hoffen, dass sich die Bundesregierung doch noch an den Koalitionsvertrag erinnert", kommentiert Oliver Burkardsmaier, stellvertretender Landesvorsitzender der Piraten und Demoorganisator. Datenbasis

[1] https://piratenpartei-bw.de/saveyourinternet/ [2] https://www.presseportal.de/pm/76876/4225997 [3] https://www.presseportal.de/pm/76876/4226237 Quelle: Piratenpartei Deutschland (ots)

Anzeige: