AfD gegen ‚Bündnis der Hilfsbereiten‘ Schleusertum zur Masseneinwanderung

Der außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Armin-Paulus Hampel, zeigt kein Verständnis für die Forderungen von Außenminister Maas (SPD) nach einem „Bündnis der Hilfsbereiten“ in der EU in Zusammenhang mit den Rechtsbrüchen der deutschen Sea-Watch-Kapitänin Rackete.

Stattdessen fordert er die Anklage gegen Rackete wegen Beihilfe zur illegalen Migration und Widerstand gegen die Staatsgewalt: „Die politischen Aussagen und Initiativen des deutschen Außenministers Heiko Maas im Streit um die sogenannte Seenotrettung im Mittelmeer gestalten sich immer verrückter. Anstatt sich den legitimen Abwehrmaßnahmen gegen illegale Masseneinwanderung aus Afrika durch Italiens Innenminister Matteo Salvini anzuschließen oder wenigstens auf den gleich lautenden Rat des früheren österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) zu hören, fordert der Sozialdemokrat aus dem Binnenland Saarland ein ‚Bündnis der Hilfsbereiten’ in der EU zur weiteren Aufnahme von Afrikanern. Man greift sich an den Kopf und fragt sich empört: Hat dieser Mann noch immer nicht die Zeichen der Zeit begriffen? Sieht er nicht, dass die Mehrheit der Deutschen und Europäer keine weitere Massenmigration haben will, weil sie mit den schon vorhandenen Fremden bei uns heillos überfordert ist?“

„Würde man sich an die hergebrachten Regeln des internationalen Seerechts halten, wären wohl nur sehr wenige Menschen über das Mittelmeer nach Europa gebracht worden. Die Masse dieser sogenannten Flüchtlinge, die in Wirklichkeit Wirtschaftsmigranten sind und von kriminellen Schleppern bewusst in spezielle Seegebiete geschleust werden, um dort ‚gerettet’ zu werden, wären in den nächsten sicheren Hafen zu bringen gewesen. Von dort aus hätte dann in Zusammenarbeit mit den Behörden die Repatriierung in ihre Heimatländer zu erfolgen. Das wäre der ordnungsgemäße Weg“, sagt Hampel.

„Die Parolen von führenden Vertretern der deutschen Altparteien, ‚Seenotrettung darf keine Straftat sein’, so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Gleichklang mit dem Außenminister Heiko Maas, sind völlig deplatziert. Hier liegt nämlich gar keine klassische Seenotrettung vor. Sondern ein kriminelles Zusammenspiel von Schleppern mit Akteuren der deutschen und internationalen Flüchtlingsindustrie, die Menschen in unverantwortlicher Weise zur illegalen Massenmigration nach Europa ermutigt und sie in Lebensgefahr bringt. Dabei spielen die NGO-Akteure von ‚Sea-Watch’ oder ‚Mission Lifeline’ eine Art Taxi-Service, der den Flüchtlingsschleppern aus Afrika das letzte Stück Arbeit abnimmt. Sie verstehen es hierbei meisterhaft, ihr Vorgehen medial mit pseudohumanitärer Phraseologie publikumswirksam auszuschmücken.“

„Fakt ist, dass die schon fast zur Heiligen aufgeblasene ‚deutsche Rackete’, eine Art ‚Greta des Mittelmeeres’, gegen das Seerechtsabkommen der Vereinten Nationen gleich mehrfach verstoßen hat. Artikel 19 gewährt zwar jedem zivilen Schiff die friedliche Durchfahrt durch Hoheitsgewässer, diese kann jedoch nach Abs. a) untersagt werden, wenn ein Schiffsführer droht, ‚gegen die Souveränität oder die territoriale Unversehrtheit’ zu verstoßen. Damit war das Einlaufen der Sea-Watch 3 in den italienischen Hafen ungesetzlich. Frau Rackete, die jetzt auch noch ‚Klimaflüchtlinge’ nach Deutschland und Europa bringen will, steuerte entgegen besseren Wissens ihr Schiff trotzdem in den Hafen von Lampedusa. Sie gefährdete dabei auch noch durch ein rücksichtloses Manöver das Leben von fünf Besatzungsmitgliedern eines italienischen Zollschiffes. Sie gehört und wird – hoffentlich – vor Gericht gestellt und angeklagt. Wegen Beihilfe zur illegalen Migration und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Noch haben wir in Europa Rechtsstaaten und keine übergesetzliche Gutmenschenjustiz“, so Hampel.

Quelle: AfD Deutschland