„Bereit zu regieren!“ – AfD schickt Siegmund ins Rennen

Der Deutschland-Kurier erklärt die AfD in Sachsen-Anhalt mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund für „regierungsbereit“. Bestätigt ist: Siegmund wurde im Sommer zum Spitzenkandidaten gewählt, berichten DK und WELT. Die Landtagswahl ist für den 6. September 2026 terminiert.

Siegmund, 34, Co-Fraktionschef im Landtag, will mit Themen wie Innere Sicherheit, Migration, Energiepreise und Bürokratieabbau punkten. Laut WELT sortierte der Landesverband die Liste bereits weitgehend; regionale Verteilungen sorgten für Debatten. Koalitionsfragen bleiben offen – rechnerische Mehrheiten hängen von CDU/FDP-Ergebnissen ab.

Umfragen sahen die AfD zuletzt vorn, doch 2026 ist noch weit. Entscheidend werden Mobilisierung, mögliche Bundestrends und lokale Themen (Chemie-/Energie-Industrie, Strukturwandel).

Quelle: dts Nachrichtenagentur



