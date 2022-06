Linken-Parteitag: Noch-Bundesgeschäftsführer Schindler will Ende der "Ich-AGs"

Der noch amtierende Bundesgeschäftsführer der Linkspartei, Jörg Schindler, wünscht sich künftig mehr Einigkeit in seiner Partei. Vor Beginn des Bundesparteitags in Erfurt betont er im phoenix-Interview, es dürfe "keine Ich-AGs mehr geben". Das gelte insbesondere für die öffentliche Haltung der Partei bei der Außenpolitik und der sozial-ökologischen Transformation. "Das sind die beiden derzeit gesellschaftlich relevanten Themen, dort muss Die Linke mit einer Stimme sprechen", so Schindler. Zuletzt habe es intern "sehr differente Meinungen" gegeben, diese gelte es nun "mit politischen, demokratischen Entscheidungen zusammenzuführen". Im phoenix-Gespräch zeigt er sich diesbezüglich optimistisch und kündigt für die kommenden Tage an: "Es wird eine Profilschärfung geben."

Dieser Bundesparteitag sei "der Zeitpunkt, zu dem neue Gesichter für die Bundesgeschäftsführung ran müssen." Schindler trete bewusst nicht mehr für das Amt an. Er halte es für sinnvoll, dass politische Positionen nur auf Zeit vergeben werden: "Das hilft ja auch Verkrustungen in der Politik zu vermeiden." Hier wolle er mit gutem Beispiel vorangehen. Quelle: PHOENIX (ots)