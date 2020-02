Ostbeauftragter kritisiert Lieberknecht-Vorschlag für Thüringen

Der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), hat den Vorschlag für eine Übergangsregierung in Thüringen unter der Leitung der früheren CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht kritisiert.

"Das ist jedenfalls nicht das, was Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vorgeschlagen hat: Eine auf längere Sicht angelegte überparteiliche Expertenregierung", sagte Wanderwitz der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Die fände ich besser", so der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete. Thüringens Ex-Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) hatte eine Übergangsregierung mit Lieberknecht an der Spitze vorgeschlagen.



Quelle: Rheinische Post (ots)