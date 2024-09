Baden Württemberg: Vorstandswahl der AfD-Fraktion

Die AfD-Landtagsfraktion hat bei ihrer diesjährigen Sommerklausur einen neuen, fünfköpfigen Vorstand gewählt. Fraktionschef Anton Baron MdL wurde dabei in seinem Amt bestätigt. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer, Daniel Lindenschmid, verbleibt nach klarem Votum in seinem Amt.

Neu im Vorstand sind Hans-Peter Hörner, der auch stellvertretender bildungspolitischer Sprecher der Fraktion ist, der agrarpolitische Sprecher Dennis Klecker sowie der stellvertretende Vorsitzende des Bildungsausschusses, Dr. Rainer Balzer.



Dazu erklärt Fraktionschef Anton Baron: „Ich freue mich über die Bestätigung im Amt. Die Fraktion hat deutlich gemacht, dass sie mit dem vor eineinhalb Jahren eingeschlagenen Kurs zufrieden ist und die Geschicke der Fraktion auch bis zum Ende der Legislatur in diesem Sinne gelenkt sehen will.

Die AfD-Fraktion gibt hier ein klares Signal der Kontinuität und des Vertrauens in die gewählte Führung, die sie in die letzte Phase dieser Legislatur und letzten Endes auch in den nächsten Wahlkampf führen soll. Ich stehe dabei weiterhin für die Zukunftsfähigkeit unserer Fraktion und deren weitere Professionalisierung.“

Quelle: AfD BW