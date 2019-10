Mohring: Ergebnis der Thüringen-Wahl "nicht einfach abschütteln"

Nach dem für eine Regierungsbildung schwierigen Landtagswahlergebnis in Thüringen hat CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring eine Reaktion der Parteien in Berlin angemahnt. "Dass die politische Mitte verloren hat, gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland", sagte Mohring am Montag vor einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin.

Das Wahlergebnis könne niemand "einfach abschütteln". Die fehlende Mehrheit für die politische Mitte sei ein "bisher nie dagewesener Zustand". Der CDU-Politiker warnte vor einem "Weiter so". Er fügte hinzu: "Wir können nicht zulassen, dass die Spaltung dieses Landes weiter sozusagen über Thüringen hinaus geht." Man brauche "Verantwortung, Mut zur Entscheidung, Klarheit in den Positionen und Diskursfähigkeit", so Mohring. "All das vermissen die Leute hier in Berlin und das spiegelt sich in den Ländern wieder." Ihn ärgere, dass Berlin "alles überlagert" habe und man die eigene "gute Arbeit" deswegen nicht umsetzen könne, sagte der CDU-Politiker weiter. Quelle: dts Nachrichtenagentur

