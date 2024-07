AfD: Ampel-Neuverschuldung bei rund 41 Milliarden €: Spart bei der Migration statt an unserer Zukunft!

Es reicht der Ampel-Regierung offenbar nicht, dass sie unser Land in der Gegenwart zerstört – sie betreibt auch einen Raubbau an unserer Zukunft. Rund 41 Milliarden Euro plant Finanzminister Lindner (FDP) für die Neuverschuldung im Bundeshaushalt des Jahres 2025. Zum Vergleich: Für den Themenkomplex „Flucht und Migration“ gaben Bund, Länder und Kommunen im vergangenen Jahr mehr als 48 Milliarden Euro aus. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Und die verdeckten Neben- und Folgekosten wie beispielsweise die Auswirkungen auf das Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen sind hier noch nicht eingerechnet. Schon diese Gegenüberstellung zeigt, wo der Rotstift angesetzt werden muss! Doch für das Sparen an der richtigen Stelle bräuchte man eine Regierung, die zum eigenen Land steht und die mit diesem Land etwas anzufangen weiß. Dies gilt jedoch ebensowenig für Wirtschaftsminister Habeck wie für den Rest dieser Pannen-, Filz- und Korruptionsregierung, die uns vor den Augen der Welt zur Lachnummer macht. Zusätzlich zu den 41 Milliarden Euro, die als Neuverschuldung geplant sind, existieren übrigens 29 weitere Schuldenberge, die im orwellschen Neusprech als „Sondervermögen“ bezeichnet werden. Laut Berechnungen von Journalisten addiert sich die tatsächliche Neuverschuldung somit auf rund 193 Milliarden Euro. Höchste Zeit also für einen AfD-Finanzminister – damit unser Geld nicht mehr für grüne Ideologie-Projekte von der Massenmigration bis zur „Energiewende“ zum Fenster hinausgeworfen wird. Wir werden unseren Sozialstaat mit der konsequenten Abschiebung von illegalen Einwanderern entlasten. Wir werden Zahlungen an die EU und andere transnationale Organisationen kürzen und Entwicklungshilfe für Länder wie China, Indien oder das Taliban-kontrollierte Afghanistan streichen. Und wir werden keinen Cent Steuergeld für Waffenlieferungen an die Ukraine zur Verfügung stellen; das Gleiche gilt für die linksextreme Antifa. Uns fallen noch unzählige andere Punkte ein, bei denen man sparen kann. Wir stehen dazu bereit, den Bundeshaushalt wieder fit zu machen!" Quelle: AfD Deutschland