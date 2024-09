Ärztekammer kritisiert Anerkennungszeiten für ukrainische Ärzte

Die Ärztekammer Nordrhein hat die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen als zu lang kritisiert. Dass ausländische Ärzte "in Deutschland mitunter mehr als zwei Jahre auf Anerkennung warten müssen, ist nicht hinnehmbar", sagte die Sprecherin der Ärztekammer Nordrhein der "Rheinischen Post".

Dies könne ein Grund dafür sein, warum diese Kollegen Arbeit in anderen europäischen Ländern suchten.



Bislang wurden in NRW erst 17 Approbationen an Ärzte aus der Ukraine erteilt. "Im Zeitraum 24.02.2022 bis 30.07.2024 wurden insgesamt 562 Anträge von Personen mit dem Ausbildungsland Ukraine gestellt", sagte der Sprecher der Bezirksregierung Münster der Zeitung. "Es wurden 17 Approbationen an Personen mit einer medizinischen Berufsqualifikation aus der Ukraine erteilt und drei abgelehnt." 523 befänden sich in der weiteren Bearbeitung, so der Sprecher. "19 Anträge wurden zurückgenommen."



Sobald alle Unterlagen vorliegen, dauert es im Schnitt 50 Tage. "Die eigentlichen Verwaltungsverfahren sind in NRW hinsichtlich ihrer Dauer überschaubar und dauern bei Medizinern durchschnittlich 50 Tage, im Bereich der Pflege- und Gesundheitsberufen 102 Tage", so die Bezirksregierung weiter.



Allerdings kann es lange dauern, bis alle Unterlagen vorliegen. "Beispielsweise kann das Zusammenstellen der notwendigen Dokumente aufwändig für den Antragstellenden sein. Insbesondere aber ist vor Erteilung einer Approbation oder Berufserlaubnis für die Antragstellenden die Absolvierung einer Fachsprachenprüfung notwendig", sagte die Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums.

Quelle: dts Nachrichtenagentur