Bericht: Außenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion abgesetzt

Der Arbeitskreis Außen der AfD im Bundestag hat den Abgeordneten Matthias Moosdorf offenbar als seinen Vorsitzenden und damit als außenpolitischen Sprecher der Fraktion abgesetzt. Das habe ein Sprecher der Fraktion nach der Sitzung des Arbeitskreises am Dienstag bestätigt, berichtet das Nachrichtenportal T-Online.

Damit die Entscheidung jedoch Gültigkeit erlangt, muss die Gesamtfraktion sie in einer Sitzung noch bestätigen. Die Abstimmung soll vermutlich nächste Woche stattfinden. Die Bestätigung der Fraktion gilt laut T-Online allerdings als relativ sicher. Auch der Fraktionsvorstand um Alice Weidel und Tino Chrupalla soll hinter den Kulissen auf Moosdorfs Absetzung dringen.



Die Entscheidung fiel in der Sitzung des Arbeitskreises Außen am Dienstag nach Informationen von T-Online mit sechs Stimmen für Moosdorfs Absetzung, drei Gegenstimmen und einer Enthaltung. Ausschlaggebender Grund für Moosdorfs Absetzung soll eine Honorarprofessur an einer Moskauer Musikhochschule sein.



Als Moosdorfs Nachfolger im Arbeitskreis wurde dem Bericht zufolge der Bundestagsabgeordnete Stefan Keuter bestimmt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur