Grüner Siber: „Söder arbeitet mit Angst. Das gehört in einen totalitären Staat!“

Aufgestanden und ausgeschlossen. Das Grünen-Mitglied David Claudio Siber hat eine viel beachtete Rede gehalten. Doch bereits Stunden nach seinem Auftritt auf einer „Querdenken“-Kundgebung in Berlin kam die Retourkutsche seiner Parteifreunde von Bündnis 90/Die Grünen. Dies teilt das russische online Magazin "Sputnik" mit.

Weiter heißt es auf deren deutschen Webseite: "Ausschluss aus der Fraktion und mögliches Parteiausschlussverfahren. Siber, sechsfacher Vater und Student, fühlt sich missverstanden. Sein Ziel sei es gewesen, den Grünen einen wissenschaftlichen Weg zur Gestaltung von Politik aufzuzeigen. Der Impfkurs von Robert Habeck irritiert ihn zutiefst und Politik im Allgemeinen arbeite mit verkürzten Informationen.

SNA-Radiomoderator Benjamin Gollme und unser Team trafen David Claudio Siber am Rande einer Kundgebung am Tag der Deutschen Einheit in Konstanz. Mehr über Herrn Siber erfahren Sie auf www.david-claudio-siber.de"

Quelle: Sputnik (Deutschland)