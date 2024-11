Carola Wolle: Gewalt gegen Frauen

Laut Bundeskriminalamt steigt die Anzahl der Fälle von Gewalt gegen Frauen stark an. Auch die baden-württembergische Landesregierung fördert nun Frauen- und Kinderschutzhäuser. Die sozial- und frauenpolitische AfD-Fraktionssprecherin Carola Wolle MdL kommentiert dies wie folgt: „Mit großem Tamtam hat Staatssekretärin Leidig in der Vorwoche die Finanzierung zweier neuer Frauenhäuser in Böblingen und Rottweil verkündet."

Wolle weiter: "Heute nun erfahren wir von Bundes-Innenministerin Faeser von dramatisch angestiegener Gewalt gegen Frauen und die Täter wären mehrheitlich rechts einzuordnen. So viel Desinformation stellt eine brutale Verhöhnung der Opfer dar. Zwei Drittel der Hilfesuchenden in Frauenhäusern sind Migrantinnen, vor allem aus dem muslimischen Kulturkreis. Und das bei einem Migrantenanteil von 31 Prozent an der Bevölkerung in Baden-Württemberg. Da steht er nun wieder, der rosa Elefant namens krimineller Migrationspolitik, den niemand wahrnehmen darf. Wann endlich wird in aller Öffentlichkeit über die archaischen Einstellungen vieler Muslime gegenüber Frauen diskutiert. Allein die AfD nennt Ross und Reiter und erntet von den selbsternannten Demokraten den üblichen Vorwurf von Hass und Hetze. So darf es nicht weitergehen!“ Quelle: AfD BW