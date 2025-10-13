Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bundestag will milliardenschwere Beschaffungen für die Bundeswehr billigen

Der Bundestag will mehrere Großprojekte für die Bundeswehr auf den Weg bringen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Nach Parlamentsangaben stehen Beschlüsse im Milliardenvolumen an, darunter Luftverteidigung, Munition und Digitalisierung der Führungsfähigkeit. Das Verteidigungsministerium sieht darin einen weiteren Schritt zur Einsatzbereitschaft.

Zur Abstimmung stehen laut Ausschusskreisen Verträge für zusätzliche Flug- und bodengestützte Abwehrkomponenten, Nachbestellungen von Präzisionsmunition sowie IT-Pakete für sichere Kommunikation. Vorgesehen sind feste Wartungsanteile und Industriepartnerschaften, um Verfügbarkeit zu erhöhen. Die Projekte werden aus Sondervermögen und dem Einzelplan Verteidigung gespeist.

Koalition und Union werben für zügige Freigaben, mahnen aber transparente Kostenkontrolle an. Kritische Stimmen im Parlament verlangen Priorisierungen und belastbare Zeitpläne für die Auslieferung. Das Ministerium kündigt regelmäßige Berichte zum Fortschritt an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


