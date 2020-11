AfD-Fraktionschef Kirchner will Spitzenkandidat werden

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im sachsen-anhaltischen Landtag, Oliver Kirchner, will als Spitzenkandidat seiner Partei in die Landtagswahl 2021 gehen. Das sagte er der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung.

Zehn der 14 AfD-Kreisverbände hätten ihn um eine Kandidatur gebeten. "Wenn die Partei das von mir verlangt, mache ich das sehr gern. Ich glaube, es gibt gute Chancen, dass ich Spitzenkandidat werde." Die AfD Sachsen-Anhalt will ihre Kandidatenliste am letzten Wochenende vor Weihnachten aufstellen. Kirchner führt die Fraktion seit dem Rücktritt seines Vorgängers André Poggenburg im Frühjahr 2018. Der 54-jährige Magdeburger gilt als Unterstützer der offiziell aufgelösten Parteiströmung "Flügel", der vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Kirchner hält diese Beobachtung für politisch motiviert. "Ob der Verfassungsschutz jemanden als rechtsextrem einschätzt, ist mir egal", sagte er der MZ. Er zweifele auch die Quellen des Inlandsgeheimdienstes an. In das Zentrum des Wahlkampfes werde die AfD den Kampf gegen die Corona-Einschränkungen stellen, kündigte Kirchner an. Als "konturlos und charakterschwach" bezeichnete er Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), der eine andere Corona-Politik angekündigt habe, sich dann aber Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) untergeordnet habe. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)