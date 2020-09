JU: Erste Rede-Duelle mit Laschet, Merz und Röttgen bei JU-Veranstaltung

Die drei Anwärter auf den CDU-Vorsitz werden nach Angaben der Jungen Union bei ihrer Online-Veranstaltung "Pitch" am 17. Oktober in Berlin erstmals in Rede-Duellen aufeinandertreffen.

Anschließend sollen die JU-Mitglieder zwei Wochen lang ihre Stimme für einen der drei Bewerber abgeben können. "Das Ergebnis unserer Mitgliederbefragung betrachte ich für meine Entscheidung auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember als bindend und werde das Stimmungsbild in die Partei tragen", sagte der JU-Bundesvorsitzende Tilman Kuban der Düsseldorfer "Rheinischen Post.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und Außenexperte Norbert Röttgen hätten jeweils fünf Minuten Zeiten für die Präsentation ihrer "Zukunftsagenda", anschließend würden JU-Mitglieder Fragen stellen, hieß es. Die drei Kandidaten seien physisch anwesend, ansonsten werde der Kreis der Teilnehmer wegen der Corona-Maßnahmen klein gehalten. Die Diskussion erfolge digital. "Wir setzen uns für eine stärkere Beteiligung der Parteibasis ein und setzen es dort um, wo es uns möglich ist", sagte Kuban. Quelle: Rheinische Post (ots)