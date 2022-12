Weber will stärkere nukleare Bewaffnung Europas

Angesichts der Bedrohung durch Staaten wie Russland oder China und einer neuen globalen Sicherheitslage fordert die Europäische Volkspartei (EVP) eine stärkere nukleare Bewaffnung Europas. Europa müsse die Fähigkeit haben, sich selbst zu verteidigen, sagte Manfred Weber (CSU), der zugleich EVP-Fraktions- und Parteichef ist, der "Welt am Sonntag".

Niemand wisse heute, wer nach Joe Biden Präsident sein werde und ob die USA dann noch bereit sein würden, Europa in dem Maße Schutz zu gewähren wie heute. "Ich bin fest davon überzeugt, dass Europa als Gemeinschaft einmal zur Atommacht werden muss, um einen ultimativen Schutz vor Aggressoren wie Putin zu haben. Die EU-Staaten müssen mit der Atommacht Frankreich Gespräche führen, wie sich der französische nukleare Abwehrschirm auf die gesamte Europäische Union ausweiten lässt und welchen konkreten Beitrag dabei Länder wie Deutschland leisten müssten." Die EVP ist eine Vereinigung aus christlich-demokratischen und bürgerlichen Parteien in Europa. Aus Deutschland gehören der EVP die Unionsparteien CDU/CSU an. Im EU-Parlament ist die EVP die größte Fraktion.

Quelle: dts Nachrichtenagentur