AfD: Autobahn-Kleber endlich bekämpfen!

„Wie ignorant mit dem Schicksal meiner Schwester umgegangen wird, verletzt mich sehr.“ – so urteilt die Zwillingsschwester der überfahrenen Radfahrerin über sogenannte Klima-Aktivisten. Die ideologischen Fanatiker, die man in Wirklichkeit als Verbrecher und nicht als Aktivisten bezeichnen muss, hatten eine Autobahn blockiert und somit bewirkt, dass Feuerwehrleute erst verspätet bei dem Unfall eintreffen konnten. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Jetzt ist die 44-jährige Radfahrerin tot. Die furchtbare Nachricht zeigt: Es muss endlich Schluss sein mit der Verharmlosung und Unterstützung von kriminellen Autobahn-Klebern!" Quelle: AfD Deutschland