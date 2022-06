Navid Kermani plädiert für Isabel Pfeiffer-Poensgen als Kulturministerin in NRW

Der Kölner Schriftsteller Navid Kermani und der Rektor der Universität Siegen, Holger Burckhart, haben sich in einem Brief an Kulturpolitiker von CDU und Grünen in Nordrhein-Westfalen dafür ausgesprochen, das NRW-Kulturministerium zu erhalten und Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen im Amt zu lassen. "Der hohe Rang, den unser Bundesland der Kultur zuweist, in dem es ihr zusammen mit der Wissenschaft ein eigenes Ministerium widmet, hat sich insbesondere während und nach der Pandemie als eminent wichtig und zukunftsweisend erwiesen", schreiben Kermani und Burckhart in dem Schreiben, das dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) vorliegt. Über Pfeiffer-Poensgen heißt es dort: "Eine solch beseelte Streiterin für Kunst, Kultur und Wissenschaft ist in der Politik selten geworden - und gerade jetzt notwendiger denn je."

Navid Kermani begründet das Schreiben mit der Sorge davor, dass die Kulturpolitik in NRW bei den schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen wieder "abgewickelt" und wie früher einem Vielthemen-Ministerium eingegliedert werden könnte. https://www.ksta.de/kultur/navid-kermani-plaedoyer-fuer-isabell-pfeiffer-poensgen-als-nrw-kulturministerin-39747884 Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)