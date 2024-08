AfD: Syrischer Messerstecher beging 34 Straftaten: Wir fordern die sofortige Abschiebung!

Es ist ein unglaublicher Fall, der die ganze Untätigkeit der etablierten Parteien beim Thema Migrantengewalt aufzeigt: Ein 17-jähriger Syrer hat insgesamt 34 Straftaten begangen und in Stuttgart einen 37-jährigen Mann bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt. Dennoch wird der Täter nicht abgeschoben; bis zur Messerattacke war er sogar auf freiem Fuß! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "In seiner Strafakte finden sich unter anderem 15 Ladendiebstähle, zwei Sachbeschädigungen, eine Bedrohung und mehrere Körperverletzungen. Die Parteien der verantwortlichen Landesregierung in Baden-Württemberg: CDU und Grüne. Wie können diese Parteien eigentlich noch den Bürgern ins Gesicht schauen, ohne vor Scham im Boden zu versinken?

Der Innenminister in Baden-Württemberg heißt Thomas Strobl (CDU). Auch er versagt auf ganzer Linie und zeigte schon vor Jahren seine völlige Realitätsverweigerung, als er mit arrogantem Naserümpfen erklärte: „Jedenfalls warne ich davor, etwa das Geschwätz der AfD von „Staatsversagen“ und „rechtsfreien Räumen“ zu übernehmen.“

Was aber soll es anderes sein als ein kolossales Staatsversagen, wenn ein Syrer sich nach 34 Straftaten immer noch in Deutschland aufhalten kann, obwohl das Oberverwaltungsgericht Münster erst kürzlich feststellte, dass das Leben von Zivilisten in Syrien nicht mehr ernsthaft bedroht ist? Inzwischen wurden übrigens zwei weitere Syrer verhaftet, die dem 17-Jährigen bei seinem Messerangriff geholfen haben sollen.

Der intransparente Umgang mit dem Fall rundet das Bild des politischen Elends ab: Während in der Polizeimeldung zum Stuttgarter Messerangriff die syrische Staatsbürgerschaft des Tatverdächtigen erwähnt wird, fehlte diese Information in diversen Mainstream-Medienberichten wie beispielsweise im Bericht von „Tagesschau.de“. Anstatt diese Zustände anzuprangern und selbst aufzuklären, beteiligt sich die CDU am Schweigekartell und sitzt die Kapitulation unseres Landes einfach aus. Es bleibt nur noch die AfD, um diese Kapitulation abzuwenden: Wir werden unsere Staatsgrenzen schützen und straffällige Ausländer sowie Asylbewerber ohne Bleiberecht konsequent abschieben!"

Quelle: AfD Deutschland