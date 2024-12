AfD: Kein Luxus-Büro für Merkel!

Selbst im Ruhestand zeigt die langjährige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass ihr die deutschen Steuerzahler egal sind: Das Altkanzler-Büro jener Regierungschefin, die unser Land 16 Jahre lang ruiniert hat, kostet uns jährlich fast eine Million Euro! Wie aus einer parlamentarischen Anfrage im Bundestag hervorgeht, schlugen die Personal- und Reisekosten des Büros im Jahr 2022 mit 930.234 Euro zu Buche. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Im Jahr 2023 stiegen die Kosten auf 955.446 Euro, im laufenden Jahr waren es bis zum 30. November bereits 858.456 Euro. Während unsere Rentner in die Armut getrieben werden und es infolge der Politik der Deindustrialisierung zu massenhaften Entlassungen kommt, beutet die Altkanzlerin den Steuerzahler für ihr pompöses Luxus-Büro aus.

Was sagt es über die CDU aus, wenn sie darüber schweigt und sich vor allem von ihrer Politik auch weiterhin nicht klar distanziert? Mit illegaler Massenmigration hat sie Messerstechereien und Gruppenvergewaltigungen zum traurigen Alltag in unserem Land gemacht. Mit dem unnötigen Kernkraft-Ausstieg hat sie die Verarmung unseres Landes eingeleitet. Bildungsmisere, Bundeswehr-Verfall, unsägliche Corona-Zwangsmaßnahmen und vieles mehr gehören ebenfalls zur Schreckensbilanz einer Kanzlerin, die dann auch noch mit unfassbarer Arroganz auf Kritik reagierte und ein skandalöses Demokratie-Verständnis an den Tag legte.

Vergessen wir nie: Jene CDU-Politiker, die sich jetzt im Wahlkampf profilieren und eine Begrenzung der Migration oder ein Ende der Klima-Hysterie fordern, sind die Gleichen, die auf CDU-Parteitagen mit nordkoreanischen Applaus-Orgien der Kanzlerin gehuldigt haben. Mit der Merz-CDU wird die Merkel-Politik nahtlos weitergehen – die Verschwendung von Steuergeldern auch. Wer keine Merkel-Politik will, der kann deshalb bei der Bundestagswahl am 23. Februar nur die AfD wählen!"

Quelle: AfD Deutschland