Mehr Frauen in Vollzeit! Familienministerin will Turbo bei Kitas & Arbeitszeiten

Familienministerin Karin Prien (CDU) wirbt für Maßnahmen, damit mehr Frauen – besonders Mütter – in Vollzeit arbeiten können, berichtet ZDFheute. Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen: Bei Frauen überwiegt Teilzeit, Mobilität und Karriere leiden. Der Bundestag skizziert Priens Ressortlinie: Familienpolitik als „Ermöglichungsministerium“ mit Fokus auf bessere Rahmenbedingungen.

Prien setzt auf drei Hebel: mehr und verlässlichere Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeitmodelle (von Wahlarbeitszeit bis Jahresarbeitszeit) und Anreize für Arbeitgeber, Vollzeitangebote mit Homeoffice-Optionen auszubauen. Zugleich sollen Beratung und Qualifizierung den Wiedereinstieg nach Elternzeiten erleichtern. Ziel ist, unbeabsichtigte Teilzeitkarrieren zu vermeiden und das Fachkräftepotenzial zu heben.

Als Kontext verweist die BA darauf, dass erstmals mehr Frauen in Teilzeit als in Vollzeit arbeiten – ein Trend mit Folgen für Einkommen und Rente. Mit Ländern und Kommunen will das Ministerium Standards für Betreuungsqualität und Öffnungszeiten anpassen; Tarifpartner sollen Modelle für familienfreundliche Schichten entwickeln.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



