Neue Umfrage bestätigt AfD-Kurs: Drei Viertel der Deutschen wollen Migrationswende!

Eine aktuelle Umfrage des INSA-Instituts bestätigt den Kurs der AfD auf ganzer Linie: 74 Prozent der Deutschen prangern an, dass die Bundesregierung unzureichend gegen illegale Migration vorgeht. Sogar bei Grünen-Wählern sind immerhin 46 Prozent der Befragten dieser Ansicht. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Diese Zahlen verdeutlichen vor allem eines: Ampel-Parteien und CDU regieren an den Bürgern vorbei und gegen die Interessen der Bürger. Sie machen ausschließlich Politik für schrille Minderheiten und ausländische Interessen. Der Amtseid wird verhöhnt!

Es ist mehr als verständlich, dass die Menschen angesichts der unkontrollierten Masseneinwanderung alarmiert sind. Die Messer-Kriminalität nimmt immer weiter zu, die sozialen Spannungen verschärfen sich und unser Sozialstaat steht vor dem Zusammenbruch. Mannheim, Bad Oeynhausen, Wolmirstedt, Gera, und und und… Diese Städtenamen stehen für die brutale und oftmals auch blutige Realität im vermeintlichen Migrations-Paradies.

Die AfD steht seit jeher für eine Migrationspolitik, die die Sicherheit und den Wohlstand unseres eigenen Landes an die erste Stelle stellt. Wir fordern strikte Grenzkontrollen, konsequente Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern, ein Ende des unkontrollierten Familiennachzugs und die Umwandlung von Geldleistungen in Sachleistungen. Wir stehen an der Seite derer, die unter der Ignoranz der etablierten Parteien leiden. Wir werden so lange den Finger in die Wunde legen und den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, bis wir wieder Herr im eigenen Land sind und geltendes Asyl- und Ausländerrecht durchgesetzt wird!"

Quelle: AfD Deutschland