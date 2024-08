Katrin Ebner-Steiner: Somalischer Kopfabschneider konnte wegen Kinobesuchs fliehen – Tut die Staatsregierung genug für unsere Sicherheit?

Gestern Nachmittag war ein verurteilter somalischer Totschläger aus dem Bezirkskrankenhaus in Mainkofen (Niederbayern) geflohen. Erst am späten Abend gelang es der Polizei, den äußerst gefährlichen Mann in Plattling festzunehmen. Die Flucht war dem Straftäter während eines Kinobesuchs gelungen.

Die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, äußert sich dazu wie folgt: „Glücklicherweise wurde der hochgefährliche Somalier von der Polizei gefasst, bevor er weitere Straftaten verüben konnte! Allerdings wirft dieser Fall viele Fragen auf, die dringend geklärt werden müssen. Ich habe daher eine Schriftliche Anfrage an die Staatsregierung gestellt. Innenminister Herrmann muss darlegen, wieso dieser Mann, der einen Obdachlosen erstochen und enthauptet hat, überhaupt einen Kinobesuch genehmigt bekam! Weiterhin ist zu klären, aufgrund welcher Voraussetzungen seine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung erfolgte. Welche Sicherheitsvorkehrungen wurden dort getroffen? Welche Maßnahmen hat die Polizei zum Schutz der Bevölkerung ergriffen, und warum wurde nicht sofort nach der Flucht öffentlich nach dem Mann gefahndet? Auch der Aufenthaltsstatus dieses Totschlägers ist zu klären: Wieso ist er überhaupt hier, und hält er sich legal in Deutschland auf? Ich erwarte von der Staatsregierung, dass sie vollständig aufklärt, wie es zu dieser Gefährdung der Bevölkerung kam und welche Schritte sie einleiten wird, um solche Fälle künftig zu verhindern. Die beste Maßnahme gegen Migrantengewalt ist aus Sicht der AfD der Schutz unserer Grenzen und die Beendigung der illegalen Einwanderung.“ Quelle: AfD Bayern