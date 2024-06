Verian: Grüne auf schlechtestem Wert seit 2018 - BSW legt zu

Die Grünen sind in der Wählergunst auf den schlechtesten Wert seit sechs Jahren gefallen. Das geht aus einer "Focus"-Umfrage des Instituts Verian (ehemals Kantar/Emnid) hervor, die vom 5.6. bis 11.6. durchgeführt wurde, also in Teilen nach der Europawahl. Die Grünen kommen darin auf 13 Prozent (-1), zuletzt standen sie bei Verian im Juni 2018 so schlecht da.

Dazu gewinnen im Vergleich zur vorherigen Umfrage Mitte Mai dagegen die AfD, die auf 17 Prozent kommt (+1) und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das auf sechs Prozent kommt (+1), den besten je bei Kantar erhobenen Wert. Abwärts geht es für die Linkspartei, sie fällt auf drei Prozent (-1). Keine Veränderungen gibt es bei CDU/CSU (30 Prozent), SPD (16 Prozent), FDP (fünf Prozent), den Freien Wählern (drei Prozent) sowie den sonstigen Parteien (sieben Prozent). Datenbasis: Verian hat 1.425 Personen befragt, der Befragungszeitraum war 5. bis 11. Juni 2024. Quelle: dts Nachrichtenagentur