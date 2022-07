AfD drängt auf Aufklärung: Was kostete die Lindner-Hochzeit?

Vor rund drei Wochen gaben sich der FDP-Vorsitzende Christian Lindner und die „Welt“-Redakteurin Franca Lehfeldt auf Sylt das Ja-Wort. Die Hochzeit des Finanzministers war ein Schaulaufen etablierter Politiker – auch aus NRW. Die Ressourcen für Sicherheit und Anreise der Gäste waren entsprechend hoch.

Mit einer parlamentarischen Anfrage drängt die AfD-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen nun auf weitere Aufklärung bezüglich der Kosten für den Steuerzahler.

Klaus Esser, AfD-Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen, erläutert dazu: „Wir wollen jetzt wissen: Wurden Autos aus dem Fuhrpark der NRW-Minister genutzt? Wurde das Landeskriminalamt vor Ort eingesetzt? Kurzum: Welche Kosten hat Lindners Sylt-Hochzeit beim kalt duschenden NRW-Steuerzahler hervorgerufen? Schon die Anfrage war nun bundesweit in der Presse. Unsere Botschaft an die Bürger in NRW ist hierbei klar: Ihr Steuergeld, wir passen auf!“

Quelle: AfD Deutschland