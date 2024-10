Rainer Balzer MdL: Endlich wieder für echte Bildung einstehen!

„Die Hoffnung, durch die Entwicklung von Lehrplänen zu Bildungsstandards den Mathematikunterricht zu verbessern, hat sich nicht erfüllt – im Gegenteil.“ Mit diesen Worten wrb der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL um Unterstützung für den AfD-Antrag zur Beschaffenheit der Abituraufgaben im Fach Mathematik.

Balzer weiter: „Es geht um nicht weniger als die Zukunft unserer jungen Generationen und um die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes in all jenen Bereichen, wo die Beherrschung mathematischer Kenntnisse und Fähigkeiten unabdingbar ist. Denn in den Abituraufgaben wird immer weniger Wert auf mathematisches Fachwissen gelegt. Anstatt mathematische Grundfertigkeiten lernen unsere Schüler Textverstehensaufgaben, die mehr dem Deutsch- als dem Mathematikunterricht zuzuordnen sind.“

Die Schüler müssen in einer Mathematikprüfung also lange Erklärungen liefern anstatt mathematische Probleme zu lösen, konstatiert Balzer. „Der Wissenserwerb, der tiefere Einblick in mathematische Zusammenhänge, wird vernachlässigt, um Platz zu schaffen für den angeblichen Mehrwert praktischer Problemlösungen. Doch was man fachlich nicht beherrscht, wird man schwerlich außerfachlich anwenden können.

Der Anteil der Abituraufgaben, die ohne Hilfe eines Taschenrechners gelöst werden müssen, ist seit 2005 auf nur noch ein Drittel zurückgegangen. Gleichzeitig hat sich der prozentuale Anteil der Textaufgaben, in denen der Operator ‚Berechne‘ den Aufgabentyp bestimmt, massiv verringert. Immer mehr Schüler verlernen grundlegende mathematische Fähigkeiten und verlassen sich stattdessen auf technische Hilfsmittel. Ist das wirklich die Art von Bildung, die wir unseren Schülern bieten wollen? Wir müssen uns gegen diese unsinnige Entfachlichung des Mathematikunterrichts stellen und endlich wieder für echte Bildung einstehen.“

Quelle: AfD BW