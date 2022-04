AfD: Impfpflicht in Gesundheit und Pflege muss weg! Wir halten zu den Mitarbeitern!

Erst wurden sie halbherzig beklatscht, dann wurden sie bis an ihre Belastungsgrenzen getrieben – und nun will man sie auch noch an die Nadel zwingen. Und das, während die Impfpflicht für alle anderen passé ist! Schätzungsweise 200.000 Mitarbeiter in der Gesundheits- und Pflegebranche gehen seit sechs Wochen mit einem sehr mulmigen Gefühl zur Arbeit. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Werden sie überhaupt noch reingelassen? Liegt schon die Kündigung auf dem Tisch? Oder werden sie heute einknicken und gegen ihre Überzeugung ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit aufgeben (müssen)? Wir von der AfD stehen den Gesundheits- und Pflegekräften zur Seite – nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten: In der heutigen Sitzungswoche berät der Bundestag über unseren Antrag zur Abschaffung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht.

Es wird höchste Zeit, dass dieses zutiefst ungerechte Gesetz zurückgenommen wird! Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht ausgerechnet jener Menschen, die in den vergangenen beiden Jahren Überstunden ohne Ende gemacht, Ansteckungen in Kauf genommen, auf Privates verzichtet und die Familie hintenangestellt haben. Sie ist auch völlig widersinnig. Denn was bringt die Impfpflicht, wenn in Altenheimen zwar die Pfleger geimpft sind, die Bewohner aber nicht? Und sie ist überflüssig, denn gerade in diesen Branchen ist die Impfquote ohnehin höher als in allen anderen. Nicht zuletzt ist fraglich, ob die Impfung mit den experimentellen Wirkstoffen überhaupt vor irgendetwas langfristig schützt.

Vor allem aber ist die Impfpflicht brandgefährlich: Denn wenn rund zehn Prozent des Personals in einer so sensiblen Branche plötzlich wegfallen, wird die Lage ernst. Es geht hier nicht um Handwerkeraufträge, die mal eben liegen bleiben. Oder um Warenlieferungen, die dann halt auf sich warten lassen. Es geht um Menschen, die Hilfebedürftigen helfen – und das manchmal rund um die Uhr. Und aus tiefster Überzeugung, denn die Bezahlung war hier noch nie das Hauptargument, um täglich zur Arbeit zu gehen. Schon die Diskussion um die Impfpflicht sowie die vergangenen Wochen, in denen sie gilt, hat für einen enormen Schaden gesorgt und viele Mitarbeiter entmutigt. Diese Menschen zu halten, muss jetzt das oberste Gebot sein. Und sie und ihre Arbeit endlich zu würdigen, sollte der Anspruch eines jeden Mandatsträgers sein!"

Quelle: AfD Deutschland