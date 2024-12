René Springer: Mythos vom reichen Land zerschellt an der Realität der Tafeln

Über 60 Prozent der Tafeln in Deutschland müssen Lebensmittel rationieren und zeitweise Aufnahmestopps verhängen. Grund hierfür ist vor allem der anhaltende Anstieg der Lebensmittelpreise. Der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer, teilt dazu mit:

"Der Mythos von Deutschland als reichem Land zerschellt an der Realität der Tafeln. Dort müssen Lebensmittel mittlerweile rationiert und Aufnahmestopps verhängt werden. Die Inflation, stagnierende Löhne, die Umverteilungsbelastung zugunsten von Migranten und die Verteuerung der Lebensmittel im Speziellen haben viele Menschen in Deutschland in die Armut getrieben. Der soziale Verfall kann langfristig nicht von den Tafeln aufgefangen werden. Als AfD-Bundestagsfraktion fordern wir daher seit Langem das Ende der Armutsmigration, steuerliche Entlastungen auf allen Ebenen und die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel."

Quelle: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag (ots)