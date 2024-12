Weidels Team in "regelmäßigem" Kontakt mit Musk-Umfeld

Das Umfeld von AfD-Chefin Alice Weidel ist nach eigenen Angaben bereits seit Längerem in Kontakt mit dem Team von US-Milliardär Elon Musk. "Das Team Weidel ist in regelmäßigem Austausch mit dem Team Musk", sagte Weidels Sprecher Daniel Tapp dem "Spiegel".

"Elon Musk hat sich bereits vor einigen Monaten für das AfD-Programm interessiert." Ein persönliches Telefonat oder Treffen zwischen Weidel und Musk habe es bislang nicht gegeben. "Das wird sich aber sicher bald ändern", so der Sprecher.



Konkret könnte es sich um einen Live X-Space mit Musk und Weidel handeln, also ein Live-Audio-Gespräch auf Musks Plattform X. Ein X-Nutzer hatte Musk vergangene Woche vorgeschlagen: "Du solltest einen Live X-Space mit Alice Weidel von der AfD machen. Die werden durchdrehen." Musk antwortete: "Ok". Weidels Sprecher sagte nun: "Über einen X-Space zwischen den beiden sind wir bereits im Austausch."



Der gemeinsame Auftritt bei X wäre für Musk die Gelegenheit, seine Unterstützung für die Rechtsaußen-Partei weiter auszubauen. Der Tech-Milliardär hatte bereits vor Weihnachten auf X für die AfD geworben, wofür Weidel sich öffentlich bedankte. Am Wochenende empfahl Musk in einem Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag" die Wahl der AfD. Aus der deutschen Politik gab es massive Kritik an der Einmischung in den deutschen Wahlkampf.

Quelle: dts Nachrichtenagentur