Ist dem Bundestag die Sommerpause wichtiger als der drohende Untergang?

"Deutschland steht aufgrund der umstrittenen Lockdown-Maßnahmen vor einem umfassenden Bankrott. Eine Neubewertung der Situation durch einen auch mit Kritikern besetzen Expertenausschuss ist deshalb das Gebot der Stunde. Doch der Bundestag verzieht sich lieber in die Sommerpause." Dies berichtet der Impfexperte und Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin auf Impfkritik.de.

Tolzin weiter: "Nun, ich bin ja offensichtlich nicht der Einzige in Deutschland, der die Ansicht vertritt, dass Bundestag und Landtage derzeit ihren Job nicht machen. Genauer gesagt sind es 53.869 Unterstützer meiner Petition "Experten-Kommission" an den Deutschen Bundestag. Damit hat diese Petition das sogenannte Quorum von 50.000 Unterstützern deutlich überschritten und somit eine öffentliche Anhörung im Bundestag erzwungen.

Die Folgen des umstrittenen Lockdowns einer ganzen Gesellschaft sind immer noch nicht absehbar, sowohl was weitere Grundrechteeinschränkungen als auch was die sonstigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen betrifft. Was wir wissen ist, dass zehntausende von Mittelständlern aufgrund des Lockdowns bereits aufgegeben haben oder demnächst aufgeben werden. Sie werden die Sozialkassen mittel- und langfristig schwer belasten, von den menschlichen Schicksalen ganz abgesehen.

Zudem ist nach Ansicht vieler Fachleute eine Hyperinflation im Herbst oder spätetens Anfang nächsten Jahres kaum vermeidbar. Spätestens dann werden vermutlich die Aktienkurse ähnlich krass abstürzen, wie 2001 die drei WTO-Türme - und Black Rock sowie Rot-China werden auf ganz große Einkaufstour gehen und danach möglicherweise weltweit wirtschaftlich - und damit auch politisch - den Ton angeben.

Dies ist mit Sicherheit die größte Krise, die wir seit Ende des zweiten Weltkriegs in Deutschland hatten. Ein schlechter Zeitpunkt also für die Entscheidungsträger, in den Sommerurlaub zu gehen, nicht wahr? Auslöser der Krise ist die Tatsache, dass die verantwortlichen Politiker ausschließlich einer ganz kleinen Gruppe von Experten zuhören, die eine sehr exzentrische Sichtweise vertreten.

Darum tut eine Experten-Kommission dringendst not, wie sie meine Petition fordert, also mit Vertretern von sowohl Pro als auch Kontra bezüglich der umstrittenen Lockdown-Maßnahmen. Und diese Kommission müsste im Grunde SOFORT im Bundestag ihre öffentlichen Sitzungen aufnehmen, um wenigstens einen Teil des drohenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und menschlichen Kollapses zu verhindern.

Der Petitionsausschuss müsste dies dem Bundestag deshalb UNVERZÜGLICH eine UNVERZÜGLICHE Umsetzung empfehlen.

Doch der Petitionsausschuss lebt offenbar nicht auf dem gleichen Planeten wie der Rest von uns. Dort geht man nämlich trotz der akuten Krise erst einmal in den Sommerurlaub, wie mir der Petitionsausschuss heute per Email mitteilte. Glauben die Abgeordneten und Minister im Ernst, die Probleme würden sich während ihres Urlaubs von alleine in Wohlgefallen auflösen?"

