AfD Bundestagsreden (9.2): Impfen muss eine persönliche Entscheidung bleiben!

Eine ZDF-Journalistin versucht bei einer Pressekonferenz, die AfD in üblicher Manier aufs Glatteis zu führen. Nicht mit Alice Weidel: Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion bleibt klipp und klar bei ihrem Standpunkt, dass eine Corona-Impfung immer eine persönliche Entscheidung sein muss und nicht vom Staat diktiert werden darf.

Sehen Sie hier das Video:

Gesund ohne Zwang Aktionstag 2022

Am 5. März 2022 bringen wir den friedlichen Protest gegen diese Corona-Politik auf die Straße – deutschlandweit! Gemeinsam möchten wir in vielen Städten in Land ein Zeichen gegen Impfzwang, Diffamierung und Spaltung und für die Freiheit, für ein solidarisches Miteinander, für unsere Kinder und für Normalität aufstehen. Wir laden Sie ein, sich unserem Protest anzuschließen. Besuchen Sie uns, damit die Stimmen der Vernunft unüberhörbar werden.

Unser Aktionstag findet deutschlandweit in vielen Städten statt:

https://gesund-ohne-zwang.de/aktionstag-2022/

Mehr Informationen zu unserer Kampagne finden Sie unter:

https://gesund-ohne-zwang.de/

Quelle: AfD Deutschland