Benjamin Nolte: Noch teurer und Fertigstellung unklar – Das Chaos bei der 2. S-Bahn-Stammstrecke nimmt kein Ende!

Die Deutsche Bahn und die Bayerische Staatsregierung haben eine neue Prognose zu den Kosten der Zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München bekanntgegeben. Laut Verkehrsministerium haben sich die Gesamtkosten in Höhe von 7,059 Milliarden Euro um 9,9 Millionen Euro erhöht, weil es in Laim zu einer Bauphasenverschiebung kam. Eröffnet werde die Zweite Stammstrecke voraussichtlich im Dezember 2036.

Der verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Benjamin Nolte, erklärt dazu Folgendes: „Als AfD-Fraktion unterstützen wir den Bau der Zweiten S-Bahn-Stammstrecke prinzipiell. Die Erweiterung des überalterten S-Bahn-Netzes ist angesichts der gewachsenen Einwohnerzahl unserer Landeshauptstadt dringend notwendig. Leider sind die Aussagen der Staatsregierung zum aktuellen Stand jedoch für uns nicht zufriedenstellend. Auch diese angeblich neue Kostenberechnung ist auf dem Stand von 2021. Noch immer ist unklar, wann die Inbetriebnahme der Strecke erfolgt. Es herrscht weiterhin Intransparenz. Ich fordere die Staatsregierung auf, endlich aktuelle und verlässliche Zahlen auf den Tisch zu legen! Die Bürger haben die ständigen Neuberechnungen und Verschiebungen satt.“ Quelle: AfD Bayern