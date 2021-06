Sonntagsfrage: Union legt deutlich zu, Grüne schwächeln, aber behaupten soliden Vorsprung vor SPD

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 28 Prozent der Deutschen CDU/CSU wählen, drei Prozentpunkte mehr als bei der letzten Ipsos-Erhebung vor fünf Wochen. Damit baut die Union ihren Vorsprung vor den Grünen weiter aus, die sich auf 21 Prozent verschlechtern (-2), aber klar zweitstärkste Kraft bleiben.

Die SPD würde aktuell 15 Prozent der Stimmen erhalten und verbessert sich damit um zwei Prozentpunkte. Die FDP bleibt unverändert bei 11 Prozent, die AfD verliert dagegen an Zuspruch und kommt nur noch auf 10 Prozent (-3). Der Linkspartei würden momentan 8 Prozent der Befragten ihre Stimme geben (-1).

Datenbasis: Die Ergebnisse der Ipsos Wahlprognose basieren auf einer Mixed-Mode-Befragung. In das Ergebnis eingeflossen ist eine Online-Befragung, die vom 26.06.2021 bis zum 27.06.2021 durchgeführt wurde. Es wurden n=1.000 Personen in Deutschland online befragt, davon n=498 Frauen und n=502 Männer. Um die Daten zu kalibrieren, wurde flankierend eine repräsentative CATI-Umfrage im Zeitraum vom 21.06.2021 bis zum 26.06.2021 mit einer Stichprobe größer n=1.002 durchgeführt, davon n=426 Frauen und n=576 Männer. Diese Mixed Methode verleiht den Daten eine größere Validität. Darüber hinaus werden die Daten repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland nach Alter, Geschlecht, Bildung und Region gewichtet.

Quelle: Ipsos GmbH (ots)