"Spiegel": Bundesregierung einigt sich auf Lufthansa-Rettung mit Sperrminorität

Die Bundesregierung und die Lufthansa haben sich laut eines Medienberichts auf ein Rettungspaket für die aufgrund der Coronakrise wirtschaftlich schwer angeschlagene Fluggesellschaft geeinigt.

Es habe eine politische Einigung "auf höchster Ebene" gegeben, bei der die umstrittenen Modalitäten der Staatsbeteiligung geregelt worden seien, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf eigene Informationen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hätten den Kompromiss am heutigen Mittwoch erzielt. Die Einigung soll vorsehen, dass der Bund sich mit 25 Prozent plus einer Aktie an der Fluggesellschaft beteilige und ihr darüber hinaus weiteres Kapital bereitstelle, berichtet das Nachrichtenmagazin weiter. Zwei Aufsichtsräte sollen demnach von der Bundesregierung besetzt werden. Insgesamt dürfte sich die Beteiligung auf neun Milliarden Euro addieren, berichtet der "Spiegel".

Quelle: dts Nachrichtenagentur