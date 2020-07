Nockemann: 67 Millionen pro Jahr - Müssen wir uns ausländische Straftäter in Gefängnissen leisten?

Der Vorsitzende und innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Dirk Nockemann, fordert die schnellstmögliche Abschiebung von ausländischen Straftätern. Die Senatsantwort auf eine Anfrage der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft bringt ans Licht, dass der 56-prozentige Ausländeranteil in Hamburger Gefängnissen den Steuerzahlern fast 67 Millionen Euro pro Jahr kostet.

Insgesamt befinden sich 975 Ausländer in Haft. Folgende Nationalitäten sind am stärksten vertreten: Türken (123), Polen (99), Afghanen (71), Rumänen (53), Serben (46) (Drucksache 22/734). Der Ausländeranteil in Hamburg beträgt knapp 17 Prozent. Der Migrationshintergrund der Inhaftierten mit deutschem Pass wird nicht erfasst. Quelle: AfD Deutschland