AfD: Schockierend: Olaf Scholz kann nur bis 3 zählen!

Hurra – der Blackout wird verschoben. Um sechs Monate. So lange sollen drei Kernkraftwerke in Deutschland noch weiterlaufen. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz so gesagt – gegen die Grünen, die weniger wollten, und gegen die FDP, die mehr wollte. Und schon sprüht die Presse vor Superlativen: Von einem „Machtwort“ ist die Rede und davon, dass er „mit der Faust auf den Tisch“ gehauen hätte. Dies berichte die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Olaf Scholz, welch eine wackere Führungsfigur! In Wahrheit macht sich die von den Grünen klar dominierte Ampelregierung so oder so unser Land und unseren Wohlstand zur Beute.

Denn egal, ob nun zwei oder drei Kraftwerke ein Viertel-, halbes oder ganzes Jahr weiterlaufen – man schafft einzig aus grünideologischen Gründen eine zuverlässige und kostengünstige Energiequelle ersatzlos ab. Ob sich der Strompreis dadurch vervielfacht: egal! Ob Deutschland danach im Dunkeln sitzt: egal! Wir haben neben den drei laufenden Kernkraftwerken drei weitere, die sofort wieder ans Netz könnten und müssen, Herr Bundeskanzler – wir brauchen jedes einzelne davon, damit hier nicht alles zusammenbricht!" Quelle: AfD Deutschland