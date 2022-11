AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag wählt kirchenpolitische Sprecherin

Die AfD-Bundestagsfraktion hat die Abgeordnete Nicole Höchst zur kirchenpolitischen Sprecherin gewählt. Dazu teilt Nicole Höchst mit: „Ich bin angetreten, das Amt der kirchenpolitischen Sprecherin im Interesse der Christen in Deutschland in einer Zeit auszufüllen, in der das Christentum in unserem Land sich freiwillig zunehmend der Politisierung unterwirft. Gott ist nicht tot."

Höchst weiter: "Ich bin Christin und Katholikin, der Glaube und christliche Werte ein Anliegen sind: Als vierfache Mutter ist der Schutz der Familie und der Lebensschutz mir ein besonderes Anliegen. Das Angleichen der christlichen Lehre an den Zeitgeist, das um den synodalen Weg herum diskutiert wird und immer mehr Zugriff auf zentrale Säulen des Glaubens erlangt, lehne ich ab.“ Quelle: AfD Deutschland