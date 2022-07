Humboldt-Uni sagt Geschlechter-Vortrag ab - Clemens: Ausbreitung der Cancel Culture stoppen!

Am 02. Juli sollte Marie Vollbrecht, Doktorantin der Biologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, einen Vortrag über biologische Geschlechter halten – doch die Veranstaltung wurde auf Druck von Gender-Aktivisten abgesagt. Carlo Clemens, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag NRW, warnt in diesem Zusammenhang vor der gefährlichen Ausbreitung der Cancel Culture: „Wenn Menschen Angst haben, selbst einfachste Tatsachen offen auszusprechen und zu debattieren, ist nicht nur die Freiheit der Forschung, sondern die Demokratie selbst in Gefahr.“

Vollbrechts Kernthese lautet: „Es gibt in der Biologie nur zwei Geschlechter.“ Die Zweigeschlechtlichkeit habe sich erfolgreich durchgesetzt, weil es die stabilste Form der Fortpflanzung sei. Eine Aussage, an deren wissenschaftlicher Richtigkeit kaum ein Zweifel bestehen kann, wie Clemens, Bundesvorsitzender der Jungen Alternative und Beisitzer im AfD-Bundesvorstand, anmerkt: „Es ist bezeichnend, dass man sich in Deutschland selbst um die klarsten Fakten streitet. Natürlich gibt es nur zwei Geschlechter. Die Leugnung dieser biologischen Tatsache ist Teil einer aggressiven linken Agenda, die neben sich keine anderen Meinungen, nicht einmal gesicherte naturwissenschaftliche Erkenntnisse akzeptieren will.“ In Bezug auf die aktuellen Entwicklungen mahnt Clemens: „Die Cancel Culture wird nicht von alleine zusammenbrechen. Alle freiheitsliebenden Menschen in Deutschland müssen gemeinsam dem Druck standhalten und an jedem Ort für das Recht auf freie Rede kämpfen.“ Quelle: AfD Deutschland