49 Prozent AfD – AUF1 war dort, wo Berlin nicht grün, sondern blau ist

Für die woken Studenten und besserverdienenden Teslafahrer Berlins war die Europawahl ein Schock. Denn außerhalb der Innenstadt mit ihren Bioläden und Szenecafes hat sich ein geradezu tiefbraunes Biotop entwickelt. So jedenfalls würde das Establishment der deutschen Hauptstadt die Plattenbauviertel am östlichen Stadtrand wohl bezeichnen.

Doch wie sieht es in jenen Gegenden aus, in denen Berlin überhaupt nicht grün ist? Unsere Moderatorin Natalie Ziske hat sich bereits Ende vergangener Woche in die AfD-Hochburg vorgewagt.

Quelle: AUF1