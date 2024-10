Martin Böhm: Jetzt die Voraussetzungen für die totale Verteidigung schaffen!

Die AfD-Fraktion hat gestern im Plenum ihren Antrag zum Thema „Voraussetzungen zur Reaktivierung der Wehrpflicht schaffen – Deutschland muss wieder verteidigungsfähig werden“ (Drucksache 19/2097) vorgestellt.

Martin Böhm, bundes- und europapolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, erläutert die Initiative: „In unserem Antrag fordern wir die Staatsregierung auf, sich im Freistaat sowie auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass alle Voraussetzungen geschaffen werden, um die Wehrpflicht schnell zu reaktivieren.

Bereits im März hatte die Koalition erklärt, dass dieses Ziel ‚Konsens‘ ist. Doch in der Realität sieht es völlig anders aus. Unsere Streitkräfte sind personell und materiell ausgeblutet, es gibt jedes Jahr zu wenig Freiwillige, es gibt zu wenig Reservisten. In Ländern wie Finnland gilt das Prinzip einer umfassenden Wehrhaftigkeit im Sinne einer Totalverteidigung (total defence).

Dort werden militärische und zivilgesellschaftliche Verteidigungsmaßnahmen eng und effektiv verzahnt. Und zwar in der Praxis, nicht nur in der Theorie. Wenn wir den eskalierenden Konflikten in vielen Regionen nicht schutzlos ausgeliefert sein wollen, müssen wir endlich wieder wehrbereit werden. Die AfD fordert ein deutlich höheres Tempo bei der Rückkehr zur Wehrpflicht.“

Quelle: AfD Bayern