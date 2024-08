Grüne Jugend nennt mögliche Koalition mit Union "absurd"

Die Grüne Jugend hält eine Koalition mit der Union für eine schlechte Idee und kritisiert führende Grüne dafür, sich zuletzt offen für ein solches Bündnis gezeigt zu haben. "Anstatt jetzt schon Richtung Union zu blinken, wäre unsere Partei gut beraten, sich darum zu kümmern, bessere Politik für die Teile der Gesellschaft zu machen, die diese Regierung derzeit nicht erreicht", sagte Grüne-Jugend-Chefin Svenja Appuhn dem Nachrichtenportal T-Online am Donnerstag.

"Wir verstehen ja, dass das Regieren mit einer FDP, die sich nur um das Wohl einer kleinen reichen Minderheit schert, und einer SPD, der alles egal ist, keinen Spaß macht", sagte Appuhn weiter. "Zu denken, dass sich die Probleme in diesem Land eher mit einer Union lösen lassen, die Deutschland in Zeiten von Krise, Inflation und Rekord-Krankenstand als 'Freizeitpark' bezeichnet, den Sozialstaat abbauen will und im Wochentakt gegen die Schwächsten der Gesellschaft hetzt, scheint uns dann aber doch absurd."



Die Grünen hatten sich zuletzt deutlich von der Ampelkoalition distanziert und zugleich eine künftige Regierung mit der Union ausdrücklich als Option genannt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur