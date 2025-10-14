Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Martin Sichert: Bundesregierung fährt Kinderkrankenpflege gegen die Wand

Martin Sichert: Bundesregierung fährt Kinderkrankenpflege gegen die Wand

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 09:33 durch Sanjo Babić
Martin Sichert (2022)
Martin Sichert (2022)

Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion zur Kinderkrankenpflege in Deutschland (Drucksache 21/2124) lässt wichtige Fragen zur Durchführung der generalistischen Pflegeausbildung und dem damit verbundenen Zugang zu qualifizierten Fachkräften in der Pädiatrie unbeantwortet.

Dazu teilt der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Sichert, mit: „Die Bundesregierung fährt die Kinderkrankenpflege gegen die Wand: Ihre Antworten zeigen eine hohe Diskrepanz zwischen Maßnahmen und tatsächlichen Notwendigkeiten im deutschen Gesundheitswesen. 

Die allgemein gehaltene Ausbildung gefährdet die Qualität der Versorgung und führt zu einem Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage von spezialisierten Pflegekräften. Die Integration der früher eigenständigen Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflege in eine generalistische Pflegeausbildung ist ein Fehler. Sie hat zu einer erheblichen Reduktion der Spezialisierungsmöglichkeiten geführt. Trotz steigender Absolventenzahlen gibt es kaum spezialisierte Abschlüsse in der Kinderkrankenpflege, was die Versorgungssicherheit gefährdet. 

Die Antwort der Bundesregierung zeigt zudem, dass es an konkreten finanziellen Förderungen, an Transparenz und an fachspezifischen Anreizen fehlt, um mehr Ausbildungsplätze im Bereich der Kinderkrankenpflege zu schaffen. Hier muss schnellstmöglich ein Umdenken stattfinden, um sicherzustellen, dass künftig genügend qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen. Eine Erhöhung der Zahl an Ausbildungsplätzen, sowie eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen sind unumgänglich. Die AfD-Bundestagsfraktion fordert eine Stärkung der Berufsausbildung im Bereich der Kinderkrankenpflege. Wir appellieren an die Bundesregierung, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, welche die Vielzahl an Defiziten beheben und die Versorgungsqualität sicherstellen.“

Quelle: AfD Deutschland

